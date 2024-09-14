"شبهة جنائية وشهادة صديقه" .. تطور خطير في حادث سقوط فهد المولد من الشرفة!

تعرف على آخر تطورات حادث فهد المولد

كشفت تقارير صحفية عن تطورات خطيرة في حادثة سقوط فهد المولد نجم الشباب والمنتخب السعودي، من شرفة منزله في دبي بالإمارات، وذلك خلال قضاء فترة إجازة حصل عليها من ناديه.

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ويتواجد فهد المولد حاليًا بإحدى مستشفيات دبي، وذلك في العناية المركزة، حيث يُعاني من كسور في العظام والجمجمة، حيث يحظى الآن بملاحظة الأطباء.

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وكشفت صحيفة "المدينة" عن أن هناك شبهة جنائية في حادث فهد المولد، بعد أن تعرض لإصابات خطيرة، جراء سقوطه من شرفة منزله بدبي يوم الخميس الماضي.

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وأضافت الصحيفة أن صديق شخصي للمولد الذي اكتشف الحادث، شعر فجأة بعدم وجوده بالمنزل، وبحث عنه في كل مكان داخله، واكتشف وجوده دون حِراك أسفل الشرفة، ليُبادر بالاتصال بالشرطة على الفور.

وتجري شرطة دبي حاليًا تحقيقات موسعة من أجل كشف ملابسات الحادث، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الحادث، بالإضافة إلى استدعاء من وجد مع اللاعب لأخذ أقواله.