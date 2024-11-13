فيديو | كاد أن يبكي .. هيرفي رينارد بتأثر شديد: نفتقد فهد المولد وعلينا أن نقاتل من أجله

اللاعب مازال يرقد في المشفى

كاد هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية أن يبكي وهو يتحدث عن فهد المولد الذي مازال يرقد في أحد مشافي الرياض بعد سقوطه من شرفة منزله في دبي في سبتمبر الماضي.

المدرب الفرنسي يستعد لقيادة الأخضر لأول مرة بعد عودته لتدريبه خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني، حيث سيُواجه أستراليا في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

رينارد تحدث في المؤتمر الصحفي عن اللقاء، ومن ثم طلب الحديث مع الصحفيين السعوديين وقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقطع فيديو له وهو يتحدث عن الغائبين عن المباراة وضمنهم المولد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدرب الذي قاد السعودية في مونديال قطر 2022 كاد أن يبكي وهو يتحدث عن لاعب الشباب، حيث قال بتأثر شديد "سالم الدوسري وعبد الإله العمري وعبد الإله المالكي يغيبون عن المباراة، لكن علينا ألا ننسى فهد المولد. نحن نفتقده وعلينا أن نقاتل من أجله".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يمتلك 5 نقاط في المجموعة الثالثة تضعه بجانب أستراليا والبحرين بنفس الرصيد وجميعهم خلف اليابان في الصدارة بـ10 نقاط وأمام الصين وإندونيسيا بـ3 نقاط.