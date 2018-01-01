فهد المولد يرد على أنباء الإصابة بقطع في الرباط الصليبي
ماجد جزر فيسبوك تويتر
كشف اللاعب الدولي السعودي فهد المولد، نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حقيقة الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بحسب ما تداولت بعض التقارير.
المولد قال عبر تغريدة نشرها على تويتر: "اللهم لك الحمد مجرد كدمة بسيطة في الرباط الداخلي، وشاركت في التدريب بشكل كامل".
وأضاف لاعب نادي الاتحاد : "حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان يطلق شائعة، خافوا الله، عندنا أهل".
تغيير منتظر في تشكيل #الأهلي أمام #الوحدة..https://t.co/Gk4yuTobQ5 pic.twitter.com/OtIJaPmtDG — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 27, 2018
وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء عن تعرض المدرب الأرجنتيني للمنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي لضربة قوية، بعد إصابة فهد المولد بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
يُذكر أن المنتخب السعودي يستعد حالياً لخوض منافسات كأس آسيا 2019 التي تنطلق الأسبوع المقبل في الإمارات.