رغم حالته الحرجة .. القنصلية السعودية في دبي تتخذ قرارًا جديدًا بشأن فهد المولد!

تعرف على آخر تطورات فهد المولد

ما زالت حالة النجم فهد المولد، لاعب الشباب والمنتخب السعودي، غير مستقرة، ورغم ذلك اتخذت القنصلية السعودية في دبي قرارًا جديدًا بشأنه خلال الساعات الماضية.

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ويرقد المولد حاليًا في مستشفى راشد بدبي داخل العناية المركزة في حالة حرجة، بعد سقوطه من شرفة منزله، مما تسبب في كسور في جمجمته وأجزاء من جسده.

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وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن القنصلية السعودية في دبي تقوم بالتنسيق مع مستشفى راشد لنقل فهد المولد بطائرة إخلاء طبي إلى العاصمة السعودية الرياض.

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وأوضحت الصحيفة أن المولد سيصل إلى الرياض في تمام الساعة 9:30 مساءً، حيث يعتمد قرار نقله على استقرار حالته الحرجة جدًا.

وكانت القنصلية قد حاولت من قبل نقل المولد من دبي إلى الرياض، ولكن حالته الصحية حالت دون ذلك، ليستمر كما هو داخل مستشفى راشد بالإمارات.