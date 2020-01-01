مدير الكرة بالاتحاد يُوجه 8 رسائل نارية للنصر ويكشف طلبات كاريلي للموسم الجديد

تصريحات مهمة ومثيرة من البلوي

حل حامد البلوي مدير الكرة بنادي الاتحاد السعوي ضيفًا على برنامج "الدوري مع وليد" مساء اليوم الجمعة، وقد أرسل خلال تصريحاته المهمة مجموعة من الرسائل النارية لنادي النصر .

كانت قضية مفاوضات النصر وتحديدًا المشرف العام لديه على كرة القدم "عبد الرحمن الحلافي" مع لاعبي الاتحاد، فهد المولد وفواز القرني، للانضمام لهم الموسم القادم قد أثارت جدلًا واسعًا بعدما تم الحديث عنها خلال برنامج الدوري مع وليد الأسبوع الماضي، وقد أكد الإعلامي عدنان جسستنيه أن العميد قدم شكوى رسمية ضد العالمي لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة.

البلوي أكد ذلك الخبر، رافضًا الحديث عن تفاصيل كثيرة بشأن ما حدث كون القضية تنظر حاليًا في الاتحاد السعودي، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن الشكوى تتضمن أدلة قوية تدعم ناديه.

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وقد وجه البلوي 8 رسائل نارية للنصر، قال فيها:

النصر أعلم ببيانه، لكن الاتحاد اتخذ قراره بالفعل، وتقدم اليوم أو أمس بشكوى رسمية لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

مسؤولو النصر يُدركون تمامًا حقيقة الأمر، ويعلمون تمامًا إن تحدثوا مع لاعبي الاتحاد أم لا، والجهات الرسمية والقانونية قادرة على التأكد من أي معلومة، نحن لا نريد سوى الحقيقة.

اتفقت أنا وأنمار الحائلي رئيس الاتحاد أننا لن نفرط بأي نجم، نحن نبني فريقًا جديدًا وهذا هدفنا الاستراتيجي حاليًا.

الاتحاد أمانة في أعناقنا ولن نفرط في حقوقه أبدًا، وإلا لا نستحق التواجد في مناصبنا.

المفاوضات في حد ذاتها قد لا تكون المشكلة، لكن التوقيت هو الأهم. حدثت مفاوضات ورفضنا طلبكم، لماذا تفتحون المفاوضات من جديد؟ ولماذا قبل مباراة حياة أو موت بالنسبة لنا.

تحدث معي شخص نصراوي قبل شهر تقريبًا، وقال أن النصر يُريد ضم لاعب اتحادي لم يُذكر اسمه في الإعلام مقابل منحكم لاعب أجنبي، وقد رفضنا الأمر، حدث أمامي كذلك أن تحدث أحد المسؤولين من النصر مع رئيس الاتحاد، وقد رفض أنمار الحائلي التخلي عن لاعبي الفريق.

الاتحاد اسم كبير، وبالنسبة لنا هو رقم 1 في السعودية، نحن نشتري اللاعبين ولا نبيعهم، أنا أمثل كل الاتحاديين في هذا الفكر.

أي نادي من حقه أن يطمح لجعل فريقه الأقوى والأفضل، ولكن حقنا كذلك الدفاع عن اسم وحقوق الاتحاد.

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وتطرق حامد البلوي إلى دعم الاتحاد للموسم القادم، مؤكدًا أنه جلس مع المدرب فابيو كاريلي وأخبره بحقيقة الوضع الحالي، خاصة وجود 12 لاعبًا أجنبيًا على ذمة الفريق وما يعنيه ذلك من عبء مالي كبير.

وأضاف "كاريلي قدم تقريره الفني بالفعل للموسم القادم، ضمن طلباته لاعب وسط يستطيع شغل مركز 8 ليلعب أمام كريم الأحمدي، طلب التخلي عن 3 أجانب، ولم يطلب لاعبين سعوديين، نضم مجموعة جيدة من اللاعبين وهدفنا بناء فريق قوي للمستقبل".

وأتم البلوي حديثه بالتأكيد على أهمية فهد المولد للاتحاد وضرورة تسوية أزمته المالية والحفاظ عليه للموسم القادمة، مشيرًا إلى حصوله على وعد من الرئيس ونائبه على تقدير اللاعب جيدًا وحل جميع مشاكله.