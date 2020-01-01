فهد المولد متحديًا: نحن الاتحاد، سنحسم البقاء أمام النصر

المولد يتحدث عقب التعادل مع الفتح

رفع فهد المولد نجم الاتحاد راية التحدي في وجه النصر، منافسهم القادم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، مؤكدًا أن بقاءهم في الدوري سيُحسم خلال تلك المباراة.

العميد كان قد عاد من الإحساء بنقطة التعادل الثمينة (1-1) من مواجهة الفتح يوم أمس بعدما لعب منقوصًا من لاعبه عبد العزيز البيشي لمدة 50 دقيقة تقريبًا.

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الفريق رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ11 لكنه مازال مهددًا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، إذ يبتعد عن منطقة الهبوط بفارق نقطتين فقط قبل جولتين من نهاية الدوري السعودي.

المولد أبدى رضاه عن نقطة التعادل أمس، موضحًا خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية أن اللعب بـ10 لاعبين مع نهاية الشوط الأول أثر بقوة على الفريق ومردوده.

مضيفًا "لعبنا مباراة من أفضل مبارياتنا واللاعبون جميعًا قدموا أقصى ما لديهم، تأثرنا بطرد عبد العزيز البيشي خاصة أنه أحد اللاعبين المؤثرين في الفريق، الحمد لله على التعادل، نقطة ممتازة ومهمة".

أضاف حول روح الفريق "كنا متفائلين اليوم بتحقيق نتيجة إيجابية، قلنا لبعضنا البعض "من يريد البكاء ليبكي الآن وليس بعد المباراة"، الجميع كان جاهزًا اليوم للعب والقتال، وقد لعب الجميع بروح كبير بالفعل، وأمامنا الآن مباراة النصر في جدة".

وحول اللقاء القادم، أضاف صاحب الـ25 عامًا "مباريات الكبار دومًا ما تكون مميزة وأعتقد جميع اللاعبين يُدركون قيمة هذا اللقاء وأهميته، نحن الاتحاد ولا يهمنا منافسنا سواء كان النصر أو غيره".

أتم "الاتحاد قادر على حسم بقائه في الدوري السعودي من خلال تلك المباراة، لدينا أربعة أيام للاستعداد للقاء وبإذن الله نحسم الأمر قبل المواجهة الأخيرة أمام العدالة".