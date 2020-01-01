النصر يرد على اتهامه بمفاوضة لاعبي الاتحاد مباشرة

القضية محل الجدل في كرة القدم السعودية حاليًا

لم تنتظر إدارة نادي النصر طويلًا قبل أن ترد رسميًا على اتهام النادي والمشرف العام على كرة القدم لديه "عبد الرحمن الحلافي" بالتفاوض مباشرة مع لاعبي الاتحاد فواز القرني وفهد المولد، إذ نفت ذلك الأمر تمامًا ووصفته بأنه ادعاء يتطلب الإثبات.

كان الإعلامي وليد الفراج قد كشف مساء أمس وخلال برنامجه "الدوري مع وليد" عن تقديم نادي الاتحاد لشكوى ضد النصر وخاصة عبد الرحمن الحلافي لمفاوضته عدد من لاعبي الفريق للانتقال لفريقه خلال الفترة القادمة مما وضع ضغوطًا على الإدارة الاتحادية قبل المواجهة الحاسمة في آخر جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أمام العدالة.

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نادي النصر أصدر بيانًا بعد ظهر اليوم نفى خلاله وجود أي مفاوضات مباشرة بينه وبين لاعبي الاتحاد، مشيرًا إلى أن الحديث عن هذا الأمر تم خلال اتصال هاتفي جمع رئيسه صفوان السويكت مع نظيره في الاتحاد أنمار الحائلي.

وأضاف البيان النصراوي أن الحائلي طلب خلال هذا الاتصال تأجيل الحديث عن ذلك الأمر حتى نهاية الموسم، موضحًا أنه تم الحديث عن ذلك مجددًا عقب مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري السعودي بين الحلافي والحائلي.

إيضاح من مجلس إدارة نادي #النصر pic.twitter.com/PBmx8CMjUu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 7, 2020

وأتم بيان النصر بالتأكيد على ملاحقة النادي للإعلاميين المسيئين له، إذ جاء به "النادي في هذا الإيضاح لا يغفل رصده لكل من اتهم النادي ومسؤوليه، وأساء عبر وسائل الإعلام بلا إثبات، والإدارة القانونية بالنادي رصدت ما صدر من بعض الإعلاميين من تأكيد لهذا الاتهام وبدأت بالإجراءات القانونية تجاه مخالفتهم وفق ما نصت عليه الأنظمة".

يُذكر أن الاتحاد يستعد حاليًا للعب أمام العدالة في مباراة حاسمة ومصيرية يحتاج الفريق للفوز بها لضمان بقائه في الدوري السعودي وتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي، إذ يمتلك حاليًا 32 نقطة ويتنافس مع أربعة أندية أخرى للهروب من الهبوط.