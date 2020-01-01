عدنان جستنيه: الاتحاد تقدم بشكوى رسمية ضد النصر والحلافي

تطورات مهمة في قضية الموسم

أكد الإعلامي عدنان جستنيه خلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية السعودية تقديم نادي الاتحاد لشكوى رسمية ضد النصر والمشرف العام على الكرة لديه "عبد الرحمن الحلافي" لمفاوضاتهم المباشرة وغير القانونية مع لاعبي الفريق.

كانت قضية مفاوضات النصر وتحديدًا الحلافي مع لاعبي الاتحاد، فهد المولد وفواز القرني، للانضمام لهم الموسم القادم قد أثارت جدلًا واسعًا بعدما تم الحديث عنها خلال برنامج الدوري مع وليد الأسبوع الماضي.

وكان الحديث عن استياء الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي من تلك المفاوضات ونيتهم تقديم شكوى ضد النصر، إلا أن ذلك الحديث وحسب مصدر مسؤول من الإدارة تحول إلى شكوى رسمية قُدمت بالفعل للاتحاد السعودي لكرة القدم، رغم بيان العالمي الذي نفى به هذا الأمر وأكد على حدوث مفاوضات بين إدارة الناديين.

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وأوضح جستنيه خلال تصريحاته أن الشكوى المقدمة من الاتحاد كانت ضد الحلافي ومسؤول آخر في إدارة النصر، إذ قال "تم اليوم تقديم شكوى رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم بواسطة إدارة الاتحاد ضد نادي النصر وتحديدًا المشرف العام على الكرة لديه "عبد الرحمن الحلافي" ورجل آخر من الإدارة، وتلك الشكوى مدعمة كذلك بالأدلة".

وأوضح "تلك المعلومة قادمة من أحد المسؤولين في إدارة الاتحاد، وهي مؤكدة تمامًا".