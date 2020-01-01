رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات يُوضح موقف المولد بعد توقف كرة القدم

المولد يتحدث كذلك عن عودته للعب

قال محمد صالح القنباز رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن وضع فهد المولد نجم الاتحاد لم ولن يتأثر بتوقف النشاط الكروي في البلاد وعلى رأسه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ سيكون اللاعب قادرًا على العودة للملاعب في مايو القادم.

المولد كان قد أوقف لمدة عام كامل بدءً من مايو الماضي بسبب ثبوت وجود مادة محظورة هي الأمفيتامين في دمائه خلال فحص اعتيادي عن المنشطات خضع له عقب مباراة الاتحاد أمام النصر الموسم الماضي.

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اللاعب عاد للتدريبات في بداية مارس الجاري وكان من المفترض أن يخوض في الـ11 من مايو القادم مباراته الأولى بعد الإيقاف وكانت ستكون أمام النصر.

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توقف النشاط الكروي وخاصة الدوري السعودي بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا جاء لصالح المولد، إذ ستُتاح له فرصة عدد أكبر من المباريات هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وقد تحدث البعض عن إمكانية تمديد إيقافه، لكن القنباز نفى هذا الأمر تمامًا، بقوله لصحيفة الاقتصادية السعودية " عقوبة اللاعب ومدتها ليس لها علاقة بتعليق أو تأجيل أي منافسة رياضية، هي مرتبطة بمدة العقوبة فقط، الوضع الحالي الطارئ لن يغير شيئًا في موعد عودة المولد لتمثيل فريقه محليًا أو خارجيًا".

يُذكر أن مباراة الاتحاد ضد النصر مجدولة ضمن الجولة الـ29 وقبل الأخيرة من الدوري السعودي.