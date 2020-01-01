من هي "أميرة" بطلة احتفال فهد المولد بهدفه في مباراة الاتحاد والاتفاق؟

إنجاز رقمي ممتاز لنجم الاتحاد

أثار فهد المولد نجم الاتحاد جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي، وذلك باحتفاله الغريب مساء أمس بهدفه خلال مباراة فريقه ضد الاتفاق في أولى جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

العميد افتتح موسمه بطريقة سلبية، إذ خسر على ملعبه "الجوهرة المشعة" في جدة بهدفين مقابل هدف واحد أمام الاتفاق بعدما كان متقدمًا بهدف المولد.

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صاحب الـ25 عامًا سجل الهدف الأول للاتحاد من ركلة جزاء واحتفل به برفع قميص حمل اسم "أميرة" مع جملة "بالشفاء العاجل" ليبدأ الجدل في السوشيال ميديا حول هوية تلك الفتاة وعلاقتها به.

المصادر الصحفية السعودية أكدت أن أميرة هي ابنة أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد التي ترقد في المستشفى حاليًا لمعاناتها من وعكة صحية، وقد أرسل لها المولد رسالة يتمنى خلالها الشفاء العاجل لها.