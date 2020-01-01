نور يتوسط، والمولد يُحدد شرطين للصلح مع إدارة الاتحاد

أزمة كبيرة فجرها فهد المولد في تدريبات العميد

حدد فهد المولد نجم الاتحاد شرطين مهمين للتصالح بل وحتى لبدء النقاش مع إدارة ناديه برئاسة أنمار الحائلي، ذلك بعد توسط عدد من النجوم على رأسهم محمد نور.

النجم السعودي العائد للتدريبات بعد عام من الإيقاف بسبب ثبوت تناوله للمنشطات غادر فجأة معسكر ناديه الإعدادي لاستئناف الدوري السعودي والمقام في أبها لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

ذلك التصرف من جانب المولد بدأ حربًا كلامية بينه وبين مجلس إدارة العميد، إذ أصدر النادي بيانًا نفى خلاله وجود أي مستحقات مالية للمولد ومؤكدًا أنه صرف كامل المستحقات المالية لجميع لاعبيه المحليين والأجانب قبل بدء المعسكر.

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المولد لم يُفوت ذلك البيان دون الرد عليه، إذ أكد خلال حسابه الرسمي على تويتر أن لديه مستحقات مالية لدى الاتحاد تُقدر بـ20 مليون ريال سعودي وأنه لم يتقدم بأي شكوى ضد النادي لأنه أحد أبنائه ويعتز به وبارتداء قميصه.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن عددًا من نجوم الاتحاد القدامى توسط لحل الخلاف وتقريب وجهات النظر بين اللاعب وأنمار الحائلي، وأبرزهم محمد نور الذي يُعد أحد نجوم الفريق التاريخيين.

وأضافت الصحيفة أن المولد حدد شرطين ليبدأ الحديث مع أنمار الحائلي، الأول هو خطاب رسمي يُثبت كامل مستحقاته المالية لدى النادي، والثاني هو حصوله على جزء من تلك المستحقات قبل العودة للتدريبات.