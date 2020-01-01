الأزمات لا تنتهي .. لاعب سعودي يُطالب الاتحاد بـ400 ألف ريال

مشاكل اللاعبين المالية مع الاتحاد ملف مفتوح

يبدو أن مشاكل نادي الاتحاد السعودي المالية مع اللاعبين لن تنتهي، إذ كشفت المصادر الصحفية عن مطالبة لاعب سعودي النادي بدفع 400 ألف ريال سعودي.

الفريق الغربي عانى كثيرًا خلال السنوات الأخيرة من الخلافات المالية مع لاعبيه خاصة الأجانب، والتي وصل الكثير منها للجهات الرسمية وكاد أن يتسبب بعقوبات كبيرة ضده، وقد لجأ البعض إلى فسخ العقد لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية مثل مروان دا كوستا وإيميليانو فيشيو.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن محمد ريمان لاعب الرائد الحالي والاتحاد السابق يُطالب العميد بـ400 ألف ريال سعودي حكمت بهم لصالحه غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ يناير الماضي ولم يُسددهم النادي حتى الآن.

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ريمان كان قد ارتدى قميص الاتحاد عام 2015 بطلب من المدرب فيكتور بيتوركا ولعب مع الفريق أربعة مواسم قبل أن يُقرر التشيلي لويس سييرا التخلي عنه بداية الموسم الجاري ليُوقع مع الرائد عقدًا يمتد لعامين.