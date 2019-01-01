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فنزويلا تسجل أسرع هدف في تاريخ كوبا أمريكا ضد بوليفيا

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أول هدف لفنزويلا في كوبا أمريكا يسجل رقم قياسي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سجل داروين ماتشيز، لاعب منتخب فنزويلا، أسرع هدف في تاريخ كوبا أمريكا أمام بوليفيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

فنزويلا تحتاج للفوز لضمان التأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا.

وجاء الهدف بعد دقيقة و15 ثانية فقط ليصبح الأسرع على الإطلاق متفوقًا على هدف الكوستاريكي جوهان فينيجاس ضد كولومبيا في 2016 والذي جاء بعد دقيقة و28 ثانية.

ولم يسجل الفينوتينتو أي هدف في البطولة خلال مباراتين ضد بيرو والبرازيل كما لم يستقبل أي هدف حتى الآن.

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جدير بالذكر أنّ فنزويلا لم تصل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا منذ نسخة 2011 حينما تواجدت أيضًا في مجموع البرازيل وخرجت من نصف النهائي.

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