فيديو| منعوا انفراد فينيسيوس.. فنزويلا تحارب البرازيل بـ"رشاشات المياه" في تصفيات كأس العالم!

موقف غريب من نوعه في مباراة فنزويلا والبرازيل!

خلال المباراة التي جمعت كلًا من فنزويلا والبرازيل لحساب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حدث موقف طريف وغريب من نوعه.

هذا الموقف جرت أحداثه حين توقفت المباراة قبل نحو دقيقتين من نهاية وقتها بالكامل، بسبب فتح رشاشات المياه في ملعب مونومنتال دي ماتورين في العاصمة الفنزويلية كاراكاس!.

الأمر ترتب عليه غضب كبير من لاعبي البرازيل ومدربهم دوريفال جونيور، الذين كانوا متأكدين من تعمد فنزويلا فعل ذلك بينما يحاول البرازيليون تسجل هدف الفوز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتعادل الفريقان بنتيجة هدف لمثله لحساب الجولة الحادية عشرة من تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية، سجل للبرازيل رافينيا بينما سجل لفنزويلا تيلاسكو سيجوفيا.

ويحتل البرازيليون المركز الثالث في المجموعة المؤهلة إلى المونديال، بينما يحتل الفنزويليون المركز السابع والذي لا يؤهل إلى كأس العالم حال بقائهم في نفس الخانة.