فم مُغلق وإعجاب بانتقادات .. غضب بين نجوم مانشستر يونايتد من إريك تين هاج!

شاهد ما فعله نجوم مانشستر يونايتد عقب التعثر أمام بورنموث!

أصبحت الأجواء داخل صفوف مانشستر يونايتد حاليًا غير جيدة بالمرة، في ظل غضب نجوم الفريق من مدربهم الهولندي إيريك تين هاج!

وتعادل مانشستر يونايتد أمام نظيره بورنموث بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة قيام تين هاج بإخراج أماد ديالو وإشراك النجم الأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو بدلًا منه مع بداية الشوط الثاني، الأمر الذي أثار غضب ديالو كثيرًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر ديالو عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة له وهو يصفق للمشجعين، معلقًا على الصورة برمز تعبيري عبارة عن "فمًا مُغلقًا".

كما عبر جاراناتشو هو الآخر عن غضبه تجاه مدربه تين هاج، حيث قام بالإعجاب بمنشورين على منصة "إكس" لمشجع مانشستر يونايتد الشهير مارك جولدبيرج، الذي انتقد المدرب الهولندي كثيرًا.

X

جولدبيرج انتقد تين هاج الذي ألقى اللوم على جارناتشو في المؤتمر الصحفي، بأنه لم يقدم المستوى المنتظر منه بعد تبديله، ولكن اللاعب الأرجنتيني قام بإلغاء إعجابه على التغريدتين، بعدما علم المشجعين بهذا الأمر.