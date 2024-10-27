فليك يعيد الشغف لميسي .. البرغوث يتذكر برشلونة بعد رباعية الكلاسيكو

ميسي يتذكر برشلونة...

هنأ ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي، وأسطورة برشلونة السابق، الفريق الكتالوني، بعد الفوز الكبير الذي حققه على ريال مدريد، في كلاسيكو الكرة الإسبانية.

وتمكن برشلونة، مساء أمس السبت من التغلب على ريال مدريد، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وعلق البرغوث الأرجنتيني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام"، على فوز برشلونة، ورد على إحدى الصور التي تشير إلى نتيجة مباراة الأمس وكتب: " يا له من انتصار جميل".

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وكان ميسي، قد تعرض إلى بعض الانتقادات من جماهير فريقه السابق، التي ترى أنه لم يعد يهتم بشؤون الفريق الكتالوني، وأصبح من الأشياء النادرة أن يتحدث ميسي، عن أي أمر يخص برشلونة.

الجدير بالذكر أن ميسي، يلعب الآن الأدوار النهائية من بطولة كأس الدوري الأمريكي، بعد أن حقق مسابقة درع المشجعين، لأول مرة في تاريخ الفريق الجنوبي.