فليك يعيد أمجاد جوارديولا لبايرن ميونخ

نجح هانتس فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، في تكرار إنجاز بيب جوارديولا مع البافاري بعد تفوقه في الكلاسيكير ضد بوروسيا دورتموند.

بايرن ميونخ انتصر بهدف نظيف على بوروسيا دورتموند في الجولة 28 من الدوري الألماني.

الانتصار أبعد بايرن ميونخ بصدارة الدوري الألماني بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني، دورتموند.

ووصل بايرن ميونخ إلى الفوز رقم 15 في 18 مباراة لعبها الفريق تحت قيادة فليك في الدوري الألماني، وهو الإنجاز الذي حققه بيب جوارديولا في فترته مع بطل البوندسليجا.

فليك لم يهدر النقاط سوى في مباراتين فقط، الأولى بالخسارة من باير ليفركوزن بهدفين لهدف والثانية بالتعادل السلبي مع لايبزيج. وقتها كان مدربًا مؤقتًا قبل الحصول على العقد الدائم.

وفي أول موسم لبيب (2013-2014) نجح في الفوز في 16 مباراة وتعادل مرتين فقط، ضد باير ليفركوزن وفرايبورج بالنتيجة ذاتها 1-1.

15/18 - Hansi #Flick has won 15 out of his first 18 #Bundesliga games in charge of @FCBayernEN, the only other manager to do so was #Pep Guardiola. Decisive? #BVBFCB pic.twitter.com/2vr1AtbbhN