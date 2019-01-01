مدرب بايرن يُعدد فوائد الدفاع وفافري مُحبط من الهزيمة

تصريحات مهمة من كلا المدربين..

اعتبر هانسي فليك، المدير الفني المؤقت لبايرن ميونخ، أن امتلاك فريقه لدفاع قوي كان من أهم مفاتيح تحقيق الانتصار الكبير على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة.

وتولى فليك مهمة تدريب بايرن ميونخ بصورة مؤقتة في أعقاب إقالة نيكو كوفاتش بعد الهزيمة بخماسية من فرانكفورت الأسبوع الماضي، وقد أعلنت الإدارة استمراره على الأقل لأسبوعين مقبلين.

فليك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال "إذا كنت تدافع جيدًا، فهذا سيمنحك مساحة إضافية للإبداع والثقة والمضي قدمًا في الأمام، لقد كان هذا حالنا اليوم، وهو أمر جيد بالتأكيد.".

مساعد يواخيم لوف السابق، قد يستمر حتى نهاية الموسم حسبما أشارت بعض التقارير من الصحافة الألمانية، في الوقت الذي يتواجد فيه آرسين فينجر كخيار لإكمال الموسم بصورة مؤقتة أيضًا.

وأضاف فليك "لقد لعبنا بالطريقة التي ينبغي علينا اللعب بها، لقد لعبنا نوعًا من الكرة التي اعتاد الجماهير على رؤيتها، والتي يطالبون بها أيضًا.".

على صعيد آخر، أبدى لوسيان فافري، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، إحباطه من الطريقة التي هُزم بها أسود الفيستيفاليا، معترفًا بأن البايرن كان الطرف الأفضل في المباراة.

المدرب السويسري تحدث لشبكة سكاي شبورت الألمانية قائلًا "كان بايرن ميونخ أفضل منّا، لم نكن على ما يرام.".

وتابع "نعيش حالة من الإحباط وخيبة الأمل، لم نكن خائفون، ولكنهم كانوا أفضل منّا في مختلف الأمور سواء الأداء أو الإيقاع أو التمريرات أو الحركة، لم يكن عددًا كبيرًا من لاعبينا في أجواء المباراة.".

يذكر أن فوز بايرن ميونخ قد رفع رصيده إلى النقطة 21 ليحتل وصافة ترتيب البوندسليجا مع لايبزيج، في الوقت الذي تجمد رصيد دورتموند عند النقطة 18 في المركز الخامس.