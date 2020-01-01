فليك يُدافع عن نفسه ويُطمئن جماهير بايرن ميونخ على ليفاندوفسكي

يؤمن هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، أنه لم يخطئ عندما أعلن للصحافة عن رغبته في ضم لاعب أو اثنين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، قد أعرب عن شعوره بالمفاجأة بخروج فليك للحديث عن رغبته في الحصول على تدعيم خلال هذا الشهر.

فليك بدوره دافع عن نفسه وقال في تصريحات صحفية "لقد قمت بالإدلاء برأيي بكل صراحة ولأسباب احترافية، أنا دائمًا منشغل بالأفضل لهذا النادي.".

وأضاف "لدينا جميعًا أهداف كبيرة ويجب أن نضع الأساس لنتمكن من تحقيقها، حالة الإصابات سيئة ولا يمكننا أن نؤثر في هذا الأمر ولكن فترة الشتاء موجودة لتنظيم الأمور نوعًا ما.".

كما تابع "كان من دواعي اهتمامي أن أُعبر عن ذلك، لن يرى اللاعبون ذلك الأمر بصورة مختلفة بالتأكيد. لا أريد أن أُعلق وأُفسر تعليق حميديتش.".

واختتم في هذا الصدد بقوله "أرى فريقي والنادي بشكل عام، نحن نريد أن نلعب بنجاح، هذا هو تركيزي فقط وليس لديّ مشكلة في ذلك.".

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في الوقت نفسه، طمأن المدرب المؤقت للبافاري جمهور بطل البوندسليجا على حالة النجم الأول للأليانز آرينا، روبيرت ليفاندوفسكي، وأكد على جاهزيته لمباراة هيرتا برلين في نهاية هذا الشهر.

فليك قال "يبدو أن الأمور تسير بصورة جيدة للغاية معه، لقد عاد للتدريبات من جديد. كان من الصواب تركه في ألمانيا، يمكن أن ينضم إلينا قبل مباراة هيرتا، من المهم لنا ألا يشعر بالألم.".

يذكر أن ليفا قد خضع لعملية جراحية بسيطة في الأيام الماضية كانت سببًا في عدم انخراطه في معسكر البايرن الحالي والمُقام في العاصمة الفطرية الدوحة.