جاء ليسيطر على كل شيء.. فليك يخطف جائزة أنشيلوتي المفضلة

فليك يتفوق على أنشيلوتي...

حسم هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني، عن شهر أغسطس، بعد الأداء المميز الذي قدمه المدرب الألماني مع الفريق الكتالوني.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، فوز المدرب الألماني بالجائزة، متفوقًا على كل من مارسيلينو مدرب فالنسيا ولويس جارسيا مدرب ألافيس.

وخاض برشلونة، تحت قيادة فليك أربع مباريات في شهر أغسطس، خرج فيهم بالعلامة الكاملة، ويأتي على قمة ترتيب الدوري الإسباني، منفردًا.

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وبهذا أصبح هانز فليك، أول مدرب ألماني في التاريخ يحقق جائزة مدرب الشهر في الدوري الإسباني، كما تفوق على كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، الذي حقق الجائزة أربع مرات فقط، طيلة مسيرته مع الميرينجي.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة جيرونا، مساء الأحد المقبل ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، قبل أن يبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا، أمام موناكو مساء الخميس 19 سبتمبر.