فليك يتجاهل "شكوى الجماهير" بفرمان صارم في سوق انتقالات برشلونة

سببان أحدهما مالي وراء هذا القرار

رغم المستويات المتخبطة للحارس الألماني تير شتيجن مع برشلونة الفترة الأخيرة، إلا أن المدرب هانز فليك قرر عدم التعاقد مع حارس جديد هذا الصيف.

برشلونة ارتبط بالعديد من الأسماء على مدار الأسابيع الماضية، ومن المعروف أن النادي يبحث عن ظهير جديد وجناح أيسر ولاعب وسط دفاعي، دون ظهور أي أنباء حول تدعيم مركز حراسة المرمى.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن برشلونة لا يفكر في ضم حارس لسببين، أحدهما مادي بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها النادي، والسبب الآخر يرجع لاعتبار شتيجن كأحد اللاعبين غير القابلين للمس في الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي ذلك بسبب التقدير الكبير الذي يحظى به الألماني من فليك، حيث سبق أن عمل معه في منتخب ألمانيا، ويطمح مدرب المانشافت السابق في مساعدته على العودة لأفضل مستوياته.

ويتجاهل برشلونة بهذا القرار مطالب الجماهير بدعم مركز حراسة المرمى، بعد المستوى المُحبط والأخطاء الفردية العديدة التي ارتكبها شتيجن خلال موسم 2023/2024.

وفي سياق متصل، أصبح من حكم المؤكد بقاء الحارس الاحتياطي إيناكي بينيا مع برشلونة، رغم الانتقادات التي تعرض لها كذلك بسبب مستواه الضعيف خلال فترة غياب شتيجن الموسم الماضي.