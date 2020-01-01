فليك: نريد الخروج بشباك نظيفة أمام دورتموند

سعيد بالفوز على فرانكفورت..

أبدى هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت مساء السبت ضمن منافسات الدوري الألماني.

وكان العملاق البافاري قد انتصر بخماسية مقابل هدفين على كتيبة إدي هوتر على أرض أليانز آرينا، في مباراة كانت ذات طابع ثأري بعد فوز فرانكفورت ذهابًا بخماسية لهدف.

بايرن تقدم بثلاثية نظيفة، وفي الشوط الثاني كاد فرانكفورت أن يقوم بريمونتادا بعدما أحرز هدفين متتاليين، لكن كتيبة فليك استفاقت وأحرزت هدفين أنهت بهما المباراة.

المزيد من الفرق

فليك في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "لقد كنت سعيدًا جدًا بما قدمناه في الشوط الأول، يجب أن أثني على توماس مولر تحديدًا، لقد استغل المساحات بذكاء شديد".

وتابع "أردنا السيطرة على خصومنا ونجحنا في ذلك، بعد 3-0 لم نبدو جيدين، نريد ألا نمنح دورتموند الفرصة لتسجيل هدف في المباراة المقبلة كما حدث اليوم".

ومن المقرر أن يلتقي بايرن مع بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الكلاسيكو الألماني، في مباراة هامة لتحديد مصير لقب البوندسليجا.

يذكر أن بايرن يتصدر جدول الدوري برصيد 61 نقطة، فيما يُلاحقه دورتموند في المرتبة الثانية برصيد 57 نقطة، والفوز لكتيبة فليك قد يكون بداية لحسم اللقب لمصلحة ناديه للمرة الثامنة على التوالي.