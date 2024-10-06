فليك: ليفاندوفسكي "المهاجم الأفضل".. وأتمنى أمرًا واحدًا بعد فترة التوقف!

ماذا قال المدرب الألماني؟

أعرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالانتصار على ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة سجلها روبرت ليفاندوفسكي اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقال فليك، في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "ليفاندوفسكي هو المهاجم الأفضل داخل منطقة الجزاء، إنه نفس اللاعب الذي التقيت به في بايرن ميونخ، أنا سعيد من أجله".

وأضاف: "في الشوط الأول لم نرتكب أي أخطاء، ولم نسمح لألافيس بتقديم كرة القدم الخاصة بهم، كان هذا هو مفتاح الفوز".

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وسُئل عن إصابة فيران توريس الذي غادر المباراة في الدقيقة السادسة، فعلق: "لا نعرف بعد ما طبيعة الإصابة، علينا انتظار الفحوصات، وخلال هذه العطلة (فترة التوقف الدولي) نأمل أن يتعافى جميع المصابين".

ورفع النجم البولندي رصيده إلى 10 أهداف في صدارة هدافي الليجا، بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه آيوزي بيريز لاعب ريال بيتيس.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب الليجا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، الذي انتصر مساء السبت على فياريال (2-0).