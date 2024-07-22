فليك عن صعوبة موسم برشلونة: لن نلعب كل المواجهات ضد ريال مدريد!

مواجهة ريال مدريد لا تقلق فليك...

يعتقد هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، أن مواجهة ريال مدريد، في الدوري الإسباني، لن تحدد مصير الفريق الكتالوني، من المنافسة على اللقب، كما حدد هدفه في موسمه الأول مع البلوجرانا.

وقال المدرب الألماني في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لدينا فريق عظيم أنا مقتنع به بنسبة 100%، ولهذا لا نخشى المنافسة أمام غريمنا الأبدي ريال مدريد، مواجهتنا ستكون مباراتين فقط في الدوري".

وتابع: "لدينا الكثير من المباريات كل واحدة منها تمثل تحديًا وخطوة في طريقنا للمضي قدمًا، وسنقدم كل ما لدينا، لن أقول إننا سنفوز باللقب في النهاية ولكننا سنستعد لكل مباراة وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث، أنا شخص يحب أن يعيش في الحاضر ليس المستقبل أو الماضي".

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وأضاف: "نريد أن يرى الجميع أسلوبنا وأننا نقدم 100% من قدراتنا، وأن يكون اللاعبين سعداء بالكرة ويريدونها ويحبون اللعب مع بعضهم البعض، هذا مهم جدًا بالنسبة لي، أريد أن يشعر الجماهير بالفخر بأن هذا هو فريقهم".

جدير بالذكر أن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة، في كلاسيكو الدوري الإسباني هذا الموسم سيكون في الدور الأول يوم 27 أكتوبر على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما سيكون لقاء الدور الثاني يوم 11 مايو.