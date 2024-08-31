"قبل فترة الإعداد قمنا بتحليل كل شيء"

تغنى الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بلاعبيه، عقب الانتصار الكبير بنتيجة (7-0) أمام بلد الوليد مساء اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وأحرز سباعية برشلونة كل من: رافينيا (هاتريك) في الدقائق 20 و64 و72، وروبرت ليفاندوفسكي (24)، وجول كوندي (45+2)، وداني أولمو (82)، وفيران توريس (85).

وقال فليك، في تصريح عقب الانتصار الكبير: "قدم الفريق أداءً رائعًا، اللاعبون كانوا في قمة التركيز منذ الدقيقة الأولى، الضغط كان مثاليًا، والحماس تجلى بوضوح".

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وأضاف: "سعيد من أجل الجماهير التي تمنحنا الكثير من الطاقة، العقلية والأجواء داخل الفريق رائعة، الفريق لم يفقد حماسه حتى بعد تسجيل 7 أهداف، وهذا يجعل الجماهير تشعر بالفخر، نحن هنا لنقدم أفضل ما لدينا".

وأتم: "قبل فترة الإعداد، قمنا بتحليل كل شيء، أشكر ديكو كثيرًا، حيث قاموا بتعيين العديد من الخبراء في الطاقم الفني والفريق الطبي ممتاز، هذا يمنح اللاعبين الثقة، لأنهم يعلمون أنهم في أيدٍ أمينة".

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.