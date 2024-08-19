ليس ما قاله فليك.. عائق وحيد يهدد ظهور أولمو الأول مع برشلونة!

هل يخوض موقعة بيلباو؟

بعدما غاب عن مواجهة فالنسيا بالجولة الأولى من الدوري الإسباني، ينتظر داني أولمو، المنضم حديثًا لبرشلونة، الظهور الرسمي الأول في الدوري الإسباني.

وتعاقد برشلونة مع أولمو قادمًا من لايبزيج هذا الصيف، لكنه غاب عن مواجهة فالنسيا التي حسمها الفريق الكتالوني (2-1) أول أمس السبت لعدم الجاهزية البدنية، حسبما صرّح المدرب هانز فليك.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أنه بالإضافة إلى ذلك "لم ينجح برشلونة حتى الآن في تسجيل عقد أولمو برابطة الليجا، بسبب قانون اللعب المالي النظيف".

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وأوضحت أن "أولمو يتدرب ويستعد بجدية، وبات جاهزًا على المستوى البدني للمشاركة أمام أتلتيك بيلباو يوم السبت المقبل، لكن يتبقى فقط تسجيل عقده".

وختمت: "أولمو يحافظ على هدوئه، وسط ضغوط وقلق في النادي بسبب مشاكل اللعب المالي النظيف، لكنه يرغب بشدة في خوض مباراته الرسمية الأولى مع برشلونة".