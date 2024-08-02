بعدما تجاهله سيميوني .. فليك يخرج بحل مفاجىء لإنقاذ لونجليه!

الباب لم يتم إغلاقه

رغم السهولة البالغة في إتمام الصفقة، إلا أن أتلتيكو مدريد رفض فكرة التعاقد مع كليمون لونجليه مدافع برشلونة، مفضلًا التوجه نحو الدوري الهولندي لتعزيز دفاعه.

لونجليه فشل في إثبات نفسه مع برشلونة، وأمضى فترتين على سبيل الإعارة مع توتنهام وأستون فيلا دون أي تألق، ويرتبط بعقد حتى 2026، كما أن راتبه يمثل الكثير الضغوط المالية على النادي الكتالوني.

صحيفة "as" الإسبانية، قالت أن لونجليه تم عرضه على أتلتيكو مدريد، ولكن المدرب دييجو سيميوني رفض هذه الفكرة، لتفضيله التعاقد مع لاعب آخر أكثر جاهزية مثل الوافد الجديد روبين لو نورماند، حيث يوجه أنظاره نحو دافيد هانكو مدافع فينورد الهولندي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهو ما يغلق الكثير من الأبواب أمام برشلونة للتخلص من المدافع الفرنسي، مع عدم استبعاد فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي في الأسابيع الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وفي سياق متصل تحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن حل آخر، وهو إمكانية اعتماد هانز فليك على لونجليه والإبقاء عليه ضمن صفوف فريقه، خاصة بعد الصورة الجيدة التي ظهر بها في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وتألقه في الفوز الودي على مانشستر سيتي.

سبب آخر يدعم إمكانية الاعتماد على لونجليه الموسم القادم، وهي الإصابة الطويلة لرونالد أراوخو وغيابه حتى نوفمبر أو ديسمبر، بالإضافة للأنباء حول نقل أندرياس كريستنسن لخط الوسط.

ولا يعني ذلك إغلاق الباب تمامًا أمام رحيله، لأنه لو تلقى برشلونة عرضًا مناسبًا في الأسابيع القادمة، سيقوم بتحليل الموقف جيدًا بسبب ميزة التخلص من راتب اللاعب المرتفع الذي جعل العديد من الأندية تمتنع عن التفكير في ضمه.

جدير بالذكر أن صاحب الـ29 سنة كان يمكنه الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف، بعدما أبدت العديد من أندية دوري روشن اهتمامها بضمه، لكنه رفض فكرة مغادرة أوروبا في هذه المرحلة من مسيرته.