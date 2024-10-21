كلمات قوية من مدرب البارسا..

أبدى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، رضاه عن الفوز الكبير على حساب إشبيلية بنتيجة (5-1) مساء أمس الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني، في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "كان من المهم العودة بفوز بعد استراحة (التوقف الدولي)، بدأنا أسبوعًا معقدا للغاية بشكل جيد، لكننا في لحظة جيدة جدًا، ومع ذلك علينا أن نستمر في تحسين الأمور".

وأضاف: "قدمنا شوطًا أول جيدًا للغاية، لقد ذهبنا ووجدنا المساحات، وبعد تسجيل 3 أهداف في الشوط الأول، كان علينا الاستمرار بنفس الوتيرة، وإلا فإنك تمنح الخصم خيارات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق إلى عودة جافي للمشاركة بعد غياب نحو عام كامل للإصابة: "كانت رائعة، لقد كان مذهلًا أيضا كيف قام بتحريك الملع، نحن جميعًا سعداء، يمكنك أن تشعر به، الكثافة التي أظهرها عندما شارك كانت إيجابية للغاية، في بعض الأحيان يكون من الجيد أن تكون أكثر هدوءًا، لكن هذا ليس أسلوبه".

وواصل: "عتقدنا أيضًا أنه كان بإمكان فرينكي دي يونج البدء أمام إشبيلية، لكنه أخبرنا أنه كان يعاني من عدم الراحة، وبالتالي لم يكن اليوم خيارًا متاحًا، ليس لديه إصابة أو أي شيء، لكننا قررنا إشراك جافي بدلًا منه، كان بإمكان فرينكي اللعب اليوم رغم عدم الراحة، كما سيكون قادرًا على ذلك يوم الأربعاء (أمام بايرن ميونخ)".

وختم: "مواجهة البايرن ليست معركة لاعبين، بل معركة فرق، بالنسبة لي من المهم جدًا أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي، لكن الأهم أنه متحد مع اللاعبين الآخرين ويشعر الجميع بحالة جيدة للغاية".

وجاءت خماسية برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 24 من ركلة جزاء و39، وبيدري (28) وبابلو توريه في الدقيقتين 82 و88، بينما أحرز ستانيس موزامبو هدف الضيوف في الدقيقة 87، ليرفع البارسا رصيده إلى 27 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 12 نقطة في المركز الـ13.