"الخماسية ليست أكثر ما أسعدني".. فليك يتغنى بنجوم برشلونة بعد قهر ريال مدريد

"الهدف هو التعلم من كل مباراة"

تعنى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بلاعبيه، عقب الفوز الكبير على ريال مدريد (5-2) مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحصد المدرب الألماني أولى بطولاته مع برشلونة على ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية، الذي احتضن السوبر الإسباني.

وقال فليك، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "‏علينا أن نتعلم من كل مباراة، لا يزال بإمكاننا التحسن، لدينا فريق شاب، وفي بعض الأسابيع لم نقدم أداءً جيدًا، ووضعنا في الدوري ليس جيدًا، لكن هذه الأمور نناقشها داخل غرفة الملابس".

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وأضاف: "أشعر بفخر كبير تجاه اللاعبين والنادي والجماهير، كانت مباراة رائعة، فقد رددنا بشكل جيد على الهدف الأول لريال مدريد ثم واصلنا اللعب بشكل ممتاز".

وواصل: "عندما تم طرد تشيزني، لم يكن الأمر سهلًا، وأكثر ما أفتخر به هو الطريقة التي دافعنا بها، أنا سعيد جدًا بالعديد من الأشياء، لكن خاصة بهذا الأمر الفريق مذهل".

وختم: "نحن نحافظ دائمًا على وحدتنا، وهذا هو الأهم، الهدف هو التعلم من كل مباراة والتحسن يومًا بعد يوم، ‏ ليس من السهل اللعب بـ10 لاعبين ضد ريال مدريد، لدينا حارسان رائعان".

وجاءت خماسية برشلونة عن طريق لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء، ورافينيا "هدفين" وأليكس بالدي، في الدقائق 22 و36 و39 و(45+10) و48، فيما سجل لريال مدريد "كيليان مبابي ورودريجو" في الدقيقتين 5 و60.