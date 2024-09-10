فليك يدفع الثمن .. أزمة ثقة تعقد موقف دي يونج داخل برشلونة

لا عملية .. لا عودة!

أصبح فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، لغزًا ليس له حل في عقل الألماني هانز فليك، مدرب النادي الكتالوني، في ظل غيابه الطويل للإصابة.

دي يونج كان قد تعرض للإصابة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 21 أبريل الماضي، ولم يبدأ الموسم الحالي مع الفريق، رغم التقارير الطبية التي رجحت عودته بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت في تقارير سابقة أن دي يونج لا يريد الخضوع لعملية جراحية لأنها لا تضمن تعافيه بنسبة 100%، على الرغم من أن أطباء برشلونة حثوه على القيام بذلك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن دي يونج لن يعود في الفترة الحالية، حيث لن يكون في قائمة برشلونة خلال مباراة جيرونا المقبلة في الليجا ولن يسافر مع الفريق إلى موناكو لخوض المباراة الافتتاحية في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وشددت على أن أطباء برشلونة، لا يحددون حتى الآن موعدًا لعودة لاعب خط الوسط الهولندي، فهو لا يرغب في الخضوع لعملية جراحية ويواصل القيام بعمل فردي للتعافي.

و كشف فيكتور فونت، المرشح السابق على منصب رئيس برشلونة، بأنه التقى مع دي يونج، وأبلغه الأخير بأنه "يفضل عدم إجراء الجراحة، رغم أن النادي اقترح عليه هذا الحل، إلا أنه لا يثق في نجاحه".