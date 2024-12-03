عودة النجم الغائب..

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة ريال مايوركا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ويفتقد البارسا في مباراة اليوم الرباعي: "مارك-أندريه تير شتيجن، ومارك بيرنال، وأنسو فاتي، وأندرياس كريستينسن ورونالد أراوخو" للإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة لمواجهة مايوركا، كالآتي:

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حراس المرمى: إيناكي بينيا، شتشيسني.

الدفاع: بالدي، جيرارد مارتين، إنيجو مارتينيز، كوبارسي، سيرجي دومينغيز، كوندي، هيكتور فورت.

الوسط: جافي، بيدري، فيرمين لوبيز، بابلو توريه، كاسادو، داني أولمو، دي يونج.

الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، باو فيكتور.

وتعد عودة كاسادو هي الخبر الأبرز لجماهير برشلونة، كما يمكن للمدرب الألماني الاعتماد على داني أولمو كلاعب أساسي، حيث جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية بسبب إصابة طفيفة، لكنه تعافى تمامًا الآن.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز من أجل إنهاء سلسلة نتائجه السلبية في الليجا مؤخرًا، رغم أنه يحتل صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على ريال مدريد صاحب الوصافة، لكن الميرنجي يملك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.