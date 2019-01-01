فليكس سانشيز: مواجهة العراق كانت صعبة على المستوى البدني

مدرب قطر فليكس سانشيز باس يعترف بصعوبة مباراة العراق على المستوى البدني بعد الفوز عليه

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب فليكس سانشيز باس المدير الفني لمنتخب قطر عن سعادته بتأهل العنابي لربع نهائي كأس الأمم الآسيوية بعد الفوز على منتخب العراق في ثمن نهائي البطولة بهدفٍ مقابل لا شيء.

وقال مدرب قطر في تصريحاته عقب المباراة: "منتخب العراق واحد من أقوى المنتخبات الموجودة في البطولة، كنا نعرف قوتهم على الصعيد البدني، وهذا ما ظهر في الدقائق الأخيرة من المباراة، لقد قرروا اللعب بطريقة مباشرة ضد مرمانا، وهذا ما صعب علينا المباراة، ولكننا سيطرنا على أغلب فترات المباراة، وصمدنا أمام كراتهم العرضية وهجومهم وحققنا الفوز في النهاية".

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كما أضاف مدرب العنابي: "كل مباراة لها صعوبتها، في كل دور متقدم يصبح المنافس أقوى، كوريا الجنوبية منتخب صعب، لقد فاز على ألمانيا في كأس العالم، ونحتاج لأن نكون مستعدين للمباراة، إنها تحدٍ كبير".

وعن مواجهة نجم كوريا الجنوبية سون هيونج مين قال: "سنحلل لعبه، نعلم أن كوريا لديها أكثر من لاعب رائع، ولكننا سنلعب بطريقتنا".