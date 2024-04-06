"فليرحل عن الاتحاد" .. وليد الفراج يستعين بكريستيانو رونالدو لحماية بنزيما من هجوم البلوي

الاتحاد ليس ريال مدريد ولكن!

SHAHID

فتحت تصريحات النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد السعودي، بابًا للجدل بين الجماهير والذي انتقل إلى الإعلام بعد تعادل النمور أمس مع التعاون، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان بنزيما قد تحدث لوسائل الإعلام، مؤكدًا أن الاتحاد يحتاج إلى نوعية أخرى من اللاعبين لتساعده على التألق وتسجيل الأهداف مثلما كان يفعل في ريال مدريد.

وعلق الإعلامي حامد البلوي، على التصريحات خلال برنامج "أكشن مع وليد"، قائلًا: "المفترض أن يدرك بنزيما أنه مُطالب بصناعة الفارق مع لاعبي الاتحاد وليس العكس، كريم وصلته فرص بالجملة وأضاعها، الفريق صنع أكثر من 30 كرة عرضية ولم يستفد منها رغم وجود مهاجم بحجم بنزيما".

وأضاف: "بنزيما هو المطالب بمساعدة الاتحاد، كيف يخرج ويتحدث إلى أنه يحتاج إلى مساعدة؟"، ليرد الإعلامي وليد الفراج: "اليد الواحدة لا تصفق، انظر إلى كريستيانو رونالدو في النصر الجميع يساعده للتسجيل".

وتابع البلوي: "إذن عليه أن يجد لنا حلًا، يطلب لاعبين جدد أو يطلب الرحيل لفريق آخر يناسبه".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وبذلك التعادل، رفع الاتحاد رصيده للنقطة 47 في المركز الرابع متساويًا مع التعاون الخامس الذي يتأخر خلفه بفارق الأهداف.

SHAHID