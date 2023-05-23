فلورنتينو بيريز يهدد.. حكام إسبانيا في مرمى نيران ريال مدريد

لا يزال نادي ريال مدريد راغبًا في التصعيد حيال قضية تعرض نجمه فينيسيوس جونيور للعنصرية في ملعب ميستايا مؤخرًا في مباراة الملكي ضد فالنسيا.
النادي كان نشطًا منذ تعرض فينيسيوس للإساءات مرة أخرى في ميستايا حيث أصدر بيانين، وبدأ الإجراءات القانونية للتحقيق في القضية، كما التقى بيريز مع فينيسيوس للتعبير عن دعمه للبرازيلي.
متحدثًا أثناء تتويج فريق كرة السلة في ريال مدريد بلقبه الأوروبي الحادي عشر، قال بيريز لصحيفة "ماركا" إنه يريد تغييرات في النظام الحالي.
وأردف: "أريد أن أعلن أن ريال مدريد لن يتسامح مع أي حوادث عنصرية أخرى مع لاعبينا، للقيام بذلك، يجب تغيير هيكل التحكيم بحيث لا يمكن تحميل ضحية الجريمة المسؤولية كما يحدث الآن".
وأضاف: "المجتمع الذي نعيش فيه لا يستحق الأحداث التي تكررت مع لاعبنا، الرياضة هي نقطة التقاء للقيم".
كانت الكلمة التي استخدمها بيريز هي - الهيكل - والتي من شأنها أن تشير إلى الإصلاح في المؤسسة التحكيمية نفسها، وربما تغيير القيادة.
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