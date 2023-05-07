فلورنتينو بيريز يحسم الجدل حول مستقبل كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد

بيريز يحسم الجدل حول مستقبل أنشيلوتي ويدافع عن فينيسيوس ويهاجم جدول المباريات

حسم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مصير مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المرتبط اسمه بتدريب منتخب البرازيل، في الوقت الذي شكا فيه من ازدحام جدول المباريات.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للقب كأس ملك إسبانيا رقم 20 في تاريخه بعد فوزه، أمس السبت، على أوساسونا 2-1؛ لقب كان غائبًا عن ريال مدريد منذ 2014 وكان كارلو مدرب الفريق الإسباني وقتها في ولايته الأولى.

وحسم بيريز الجدل حول مستقبل أنشيلوتي الذي تدور حوله شائعات عن قرب تدريبه لمنتخب البرازيل الباحث عن مدرب منذ نهاية كأس العالم 2022 ورد رئيس ريال مدريد عقب التتويج عما إن كان المدرب الإيطالي سيكمل السنة المتبقية في عقده مع النادي: "لم نتطرق لذلك نحن أو هو؛ لذا لا أود سماع المزيد حول هذا، لديه عقد معنا ونحن سعداء بذلك".

ودعم فلورنتينو جناحه البرازيلي فينيسيوس مؤكدًا أنه أفضل لاعب في العالم في مركزه "هو الأفضل في العالم بمركزه، من الصعب إيقافه ولا أقول هذا اليوم بل في العموم. يرتكبون ضده مخالفات وحينما يحتج ينال بطاقات وهو أمر لا أفهمه. علينا حماية اللاعبين".

وشكا رئيس ريال مدريد من جدول المباريات المزدحم الذي لا يمنح فريقه راحة كافية "لا أعرف من يضع جدول المباريات، عليهم إعادة النظر فيه؛ لا يمكن اللعب بأقل من 3 أيام راحة، اللاعبون يجهدون؛ هذا قاتل".

وسيستقبل ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.