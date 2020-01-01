فلورنتينو بيريز لرونالدو في عيد ميلاده: ما زلنا نتذكرك

رسالة ود من رئيس ريال مدريد إلى نجم يوفنتوس كرستيانو رونالدو

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عن مشاعر الامتنان للجميع داخل النادي الملكي تجاه أسطورة الفريق ونجم يوفنتوس الحالي كرستيانو رونالدو.

وكان رونالدو قد انتقل إلى يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية قبل الماضي، وذلك بعد سنوات من صناعة التاريخ فرديًا وجماعيًا من قبل صاروخ ماديرا بالقميص الأبيض.

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وفي يوم احتفال رونالدو بعيد ميلاده الخامس والثلاثين، تذكر فلورنتينو بيريز أسطورة ريال مدريد ليقدم له التهنئة ويشاركه الاحتفال.

وأخبر بيريز رونالددو بأن الجميع في ريال مدريد ما زال يتذكره ويتذكر كل ما قدمه للفريق على مدار 9 سنوات توج فيها الميرينجي بكل شيء ممكن.

ولم تتوقف التهاني المقدمة لرونالدو عند فلورنتينو بيريز فقط، بل أن جواو فيليكس والسير أليكس فيرجسون والعديد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم قد شاركت في ذلك.

ويقدم رونالدو مستويات كبرى مع يوفنتوس في الوقت الحالي حيث سجل 9 أهداف في شهر واحد لأول مرة في تاريخ الدوري الإيطالي منذ أكثر من 15 عامًا.

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يذكر أن كرستيانو رونالدو قد انتقل إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد مقابل حوالي 120 مليون يورو، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2018.