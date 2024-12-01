بيريز يجدد الثقة في أنشيلوتي .. وريال مدريد يتحرك ويستقر على الصفقات الشتوية!

هل سينجح ريال مدريد في حل مشاكله الفنية بالصفقات؟

حظي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بدعم كامل من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، رغم التحديات التي يمر بها الفريق حاليًا، حيث لم تشك الإدارة في قدرته على إعادة الفريق للنتائج والمستويات الطيب.

وأضافت صحيفة "ماركا" أن بيريز يجتمع بشكل منتظم مع أنشيلوتي في فالديبيباس، وليتم مناقشة أمور الفرق بكل شفافية، وهذا التواصل الدائم يعزز الثقة بين الطرفين، ويخفف من تأثير الشائعات التي تحوم حول الفريق، خاصة التي تؤكد على الاتفاق المحتمل مع المدرب تشابي ألونسو لقيادة الميرنجي الموسم المقبل، إذ نفى النادي تلك الأخبار، وجدد عقد أنشيلوتي حتى 2026.

ويُعاني ريال مدريد من إصابات عديدة خلال الوقت الحالي، خاصة على مستوى قلب الدفاع، وهو ما أثر على الفريق سلبيًا، ولكن الإدارة لن تقوم بالتعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع الاعتماد على الشاب راؤول أسينسيو الذي قدم مستوى مقنع خلال الفترة الأخيرة.

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ولكن سيكون ريال مدريد مضطرًا للتعاقد مع ظهير ايمن، حيث يعتمد الفريق حاليًا على لوكاس فاسكيز، وفي بعض الأحيان فيديريكو فالفيردي، مما يؤثر على فعالية الفريق الهجومية.

ويعد ترينت ألكسندر أرنولد هو الهدف الأول لريال مدريد، بعدما أشارت تقارير إنجليزية إلى اهتمام الميرنجي بالتعاقد معه، بعد اجتماع جمع بين إدارتي ريال مدريد وليفربول في أنفيلد، على هامش المباراة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول يدرك جيدًا اهتمام ريال مدريد، ولكن قد يضطر للموافقة على رحيل أرنولد في الصيف المقبل إذا لم يتم تجديد عقده.

وفي حالة تعثر صفقة أرنولد، يدرس ريال مدريد خيارات أخرى، مثل الهولندي جيريمي فريمبونج والإسباني بيدرو بورو، ولكن المطالبات المالية المرتفعة للتخلي عنهما تجعل الميرنجي مترددًا، رغم أهمية تدعيم هذا المركز.

ويعمل ريال مدريد على موازنة احتياجاته، بين الاعتماد على المواهب الشابة في الأكاديمية مثل جاكوبو رامون، وبين تعزيز التشكيل بلاعبين جاهزين، ومع بقاء نصف موسم، ستحدد نتائج الفريق في الأسابيع المقبلة مدى حاجة النادي لإجراء تغييرات كبيرة.