"لا نشبع من الألقاب" .. فلورنتينو بيريز يكشف السر وراء 65 لقبًا ويقطع وعدًا غاليًا لريال مدريد

الرئيس يستعرض إنجازاته مع الملكي

أعرب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن سعادته بالانتصار الثمين الذي حققه النادي الملكي على حساب باتشوكا المكسيكي، ليتوج بكأس القارات للأندية "إنتركونتننتال 2024".

وحقق ريال مدريد انتصارًا سهلًا بنتيجة (3-0) أمام باتشوكا المكسيكي، مساء اليوم الأربعاء في ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، بنهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال 2024".

وقال فلورنتينو بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا سعيد للغاية، إنه لقب بطل العالم وهذه هي المرة التاسعة التي نفوز بها. إنه لقب جميل للغاية وكنا متحمسين للغاية للفوز به".

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وأضاف: "البعض قال إن عام 2024 صعبًا على الريال.. اليوم ننهي العام بلقب قاري جديد وسنكافح من أجل مواصلة الحصول على الألقاب، بدأنا الموسم الحالي بلقبين (كأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتننتال) ولن نكتفي بذلك، سنسعى وراء ما تبقى من ألقاب، لدينا الليجا ودوري أبطال أوروبا والمزيد".

وأردف: "حققت 65 لقبًا وأنا على مقعد رئيس ريال مدريد، والسر في ذلك أننا لدينا فريق جيد دائمًا ومدرب على أعلى مستوى".

وختم: "امتلاك فريق جيد هو أهم شيء. هذا ما حاولت القيام به طوال هذه السنوات والمكافأة كانت أننا فزنا بالعديد من الألقاب ولدينا الطموح لمواصلة الفوز به".