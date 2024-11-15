حملة يتزعمها نجل فلورنتينو بيريز .. الأصوات تتعالى داخل ريال مدريد لبيع فينيسيوس إلى السعودية!

الأعباء المالية تحرك أضخم صفقة في تاريخ كرة القدم

كشفت تقارير صحفية، عن وجود اتجاه قوي بين مستشاري فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بشأن قبول العرض السعودي وبيع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويجد بيريز نفسه محاصرًا بعدة أعباء مالية تخنق ريال مدريد، ما بين فشل اتفاقات تجارية كانت ستدر على النادي حوالي 360 مليون يورو، وأزمة الضوضاء التي أزعجت الجيران في سانتياجو برنابيو وقد تكلف النادي حوالي 400 مليون أخرى لعزل الصوت، بخلاف الكثير من الرواتب والمصاريف الضخمة للنادي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن هناك اتجاهًا داخل ريال مدريد وتحديدًا من حاشية فلورنتينيو بيريز، تفكر في أن حل هذه الأزمات المالية يكمن في قبول العرض السعودي المقدم لشراء فينيسيوس جونيور.

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وأوضحت الصحيفة: "تقترح حاشية فلورنتينو بيريز، التي يتزعهما ابنه تشيفو، على الرئيس أن فينيسيوس هو اللاعب الذي يجب أن يرحل، بسبب الضجيج الذي يحدثه دائمًا وبسبب القوة التي تكتسبها مجموعة الضغط البرازيلية، التي هو زعيمها داخل غرفة الملابس".

ووفقًا للعرض السعودي، سيحصل فينيسيوس على رسوم سنوية قدرها 200 مليون يورو، لكل موسم من المواسم الخمسة التي يوقع عليها (مليار يورو)، كما سيحصل على مكافآت إضافية مقابل تعيينه سفيرا لكرة القدم السعودية.

ورغم رفض فلورنتينو بيريز العرض في البداية، لا يزال المقربون منه ينصحوه بالتفكير ودراسة إمكانية التفاوض على بيع البرازيلي للسعودية، مقابل رقم سيصبح أغلى انتقال في تاريخ كرة القدم، رقم قد يتجاوز 500 مليون يورو.

وأشارت "سبورت"، إلى أن هذه العملية سيتم الترويج لها على أنها "بيع إستراتيجي" لريال مدريد، حيث سيسمح هذا التدفق المالي لفلورنتينو بتغطية جزء من الدخل التشغيلي من ملعب سانتياجو برنابيو وسيعطي راحة للخزائن التي تختنق بالتكلفة الإضافية لتجديد الملعب.

ومع ذلك، قرر فينيسيوس، الذي يدرك كل ما يدور في الكواليس حول بيعه في أعلى مستويات النادي، تحدي مستشاري فلورنتينو، وهو ما يفسر تصريحاته الأخيرة، محذرًا من أنه "يريد البقاء في ريال مدريد إلى الأبد".