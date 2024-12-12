"ذاهبون لتدمير كل شيء".. فلورنتينو بيريز يفتح باب الجدل بحديث عن إحياء فكرة دوري السوبرليج

رئيس ريال مدريد يقلب الطاولة

أثار فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، جدلًا كبيرًا بتصريحاته الساخرة خلال إحدى المناسبات الاجتماعية في مدريد، التي تفتح الباب من جديد لإحياء فكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي "السوبرليج".

وكان بيريز أحد أبرز الضيوف في حفل توزيع جوائز "El Español"، حيث قدم بنفسه للاعب السلة الإسباني ونجم ريال مدريد رودي فرنانديز، وانحنى له بلباقة.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن بيريز تحدث خلال خلال الحفل، وألقى بيريز كلمة ساخرة انتقد خلالها للتقويم الحالي لمباريات ريال مدريد، قائلًا: "يريدون أن تصير كرة القدم مثل كرة السلة. وهم ذاهبون لتدمير كل شيء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتلقى بيريز موافقة على حديثه من أحد المسؤولين عن مسابقة دوري السوبر الأوروبي "السوبرليج"، مشيرًا إلى أن هناك أخبارًا إيجابية للغاية ستعرف قريبا عن هذه المسابقة الجديدة.

وكان الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم، قد نجحا في وأد فكرة دوري السوبر الأوروبي بحصار تام، ومن ثم تم إجراء تعديلات على نظام بطولة دوري أبطال أوروبا بإلغاء نظام المجموعات والاستعاضة عنه بنموذج الدوري الموسع.