فلسطين تمتنع عن التصويت للسعودية .. ورئيس الاتحاد يكشف السبب

رئيس الاتحاد الفلسطيني يكشف عن موقفه

كشف جبريل الرجوب؛ رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن سبب امتناعه عن التصويت خلال الكونجرس الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة.

وامتنعت فلسطين عن التصويت، خلال اختيار ملف الدولة المستضيفة لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2027، حينما تم اختيار السعودية لتنظيم تلك البطولة.

وقال الرجوب خلال تصريحات لصحيفة "الميدان الرياضي": "أعاني من مشكلة صحية، واستأذنت من الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم بالرحيل، وأكد لي أنه لن يوجد تصويت، وسيتم اختيار الملف السعودي لأنه الوحيد".

وتابع رئيس الاتحاد الفلسطيني: "أتمنى من أهلنا في السعودية ألا يذهبوا بعيدًا فيما حدث، أنا انتمائي وتحيزي دائمًا للموقف العربي، وعلاقتنا بالمملكة قوية جدًا".

وكانت السعودية تنافس قطر وأوزبكستان وإيران والهند على استضافة كأس آسيا 2027، قبل انسحاب جميع المنافسين، ليبقى الملف السعودي هو الوحيد المنافس على استضافة البطولة.