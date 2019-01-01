فيديو | بعثة السعودية إلى فلسطين تؤدي الصلاة في المسجد الأقصى

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأراضي الفلسطينية يوم أمس وقد أدى عدد من المسؤولين الصلاة في المسجد الأقصى اليوم الإثنين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أدى عدد من المسؤولين السعوديين المتواجدين مع بعثة المنتخب في فلسطين الصلاة في المسجد الأقصى اليوم الإثنين وأجروا عددًا من الاجتماعات في القدس.

وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت يوم أمس الأراضي الفلسطينية عبر الأردن، استعدادًا لمباراة الأخضر ضد فلسطين على ملعب الشهيد فيصل الحسيني يوم الثلاثاء القادم لحساب الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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وحظيت البعثة السعودية باستقبال رسمي وشعبي حافل، وقد استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس البعثة في مقره في رام الله وأكد لهم اعتزاز فلسطين وفخرها بتلك الزيارة التاريخية.

وتواجد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وإدارة المنتخب السعودي في المسجد الأقصى اليوم، إذ تجولوا في باحاته بعدما أدوا الصلاة فيه، وقد التقوا مدير المسجد عمر الكسواني وعزام الخطيب رئيس الأوقاف الإسلامية في القدس.