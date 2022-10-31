"فلتدفع الضرائب" .. ثورة ضد نيمار في شوارع البرازيل بعد خسارة مرشحه للرئاسة!

بعد خسارة مرشحه لرئاسة البرازيل.. نيمار يتعرض لموجة انتقادات حادة.

شهدت الساعات الماضية موجة انتقادات حادة في اتجاه البرازيلي نيمار دا سيلفا عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في بلاده.

وكان مرشح اليمين في البرازيل قد خسر الانتخابات بفارق نقطتين فقط عن خصمه، بعد أن أعلن نيمار علانية عن تأييده له قبل أسابيع.

وتسبب ذلك الفوز في خروج أنصار الرئيس الجديد للشوارع من أجل الاحتفال، حيث طالب بعضهم نيمار بتقديم إقراره الضريبي في سخرية واضحة من قضيته السابقة الخاصة بالتهرب من الضرائب.

وكان نيمار قد خرج عقب إعلان نتائج الانتخابات برسالة قصيرة على حسابه على إنستجرام، وكتب خلاله: "عسى أن تتم رغبتك يا رب".

جدير بالذكر أن نيمار كان قد وعد بأن يهدي أول أهدافه في كأس العالم الذي يقام في قطر الشهر القادم إلى مرشحه بولسونارو لو حقق الأخير الفوز.