"يوفنتوس دون مهاجم منذ رحل رونالدو" .. انتقاد لاذع للنجم صاحب الـ12 مليون يورو سنويًا

هل يرحل فلاهوفيتش إلى دوري روشن؟

يرى الناقد الرياضي فرانشيسكو أوبيني أن يوفنتوس لم يستطع أبدًا تعويض مهاجمه السابق، كريستيانو رونالدو، والذي سجل معه أكثر من 100 هدف خلال 3 مواسم.

ووجه أوبيني نقدًا لاذعًا لمهاجم الفريق الحالي، دوشان فلاهوفيتش، الذي وصل من فيورنتينا في يناير 2022 بعد رحيل رونالدو باتجاه مانشستر يونايتد صيف 2021، حيث وصفه بأنه لا يليق بالفريق ولا يستحق الحصول على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو.

إذ قال لموقع توتوميركاتو ويب "يوفنتوس دون مهاجم يليق به منذ رحل كريستيانو رونالدو، البقية لا شيء يُذكر ونعيش على الذكريات الرائعة للمهاجمين الكبار، كارلوس تيفيز أولًا وجونزالو هيجواين ثانيًا".

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أضاف "مما نراه اليوم، فلاهوفيتش ليس بالمهاجم الذي يستحق يوفنتوس أو 12 مليون يورو سنويًا".

يُشار إلى أن النجم البرتغالي غاد فريقه الإنجليزي في يناير 2022 متجهًا إلى النصر السعودي الذي يعيش معه أيامًا رائعة خاصة على صعيد الأرقام الفردية.