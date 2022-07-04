"فلاهوفيتش أكثر كمالًا وأفضل من هالاند"

من الأفضل فلاهوفيتش أم هالاند؟

يرى نيناد بيكوفيتش رئيس الاتحاد الصربي لكرة القدم أن دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، أفضل من إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

دوشان فلاهوفيتش انضم إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية قادمًا من فيورنتينا، ولعب بقميص السيدة العجوز 21 مباراة، مسجلًا تسعة أهداف، وصنع هدفين آخرين، وإجمالًا خاض هذا الموسم 45 مباراة سجل فيهم 29 هدفًا، ويملك ست تمريرات حاسمة.

بينما انضم إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي، هذا الصيف، ولعب الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند، وخلال الموسم لعب 29 مباراة وسجل 27 هدفًا وصنع 5 آخرين.

فلاهوفيتش أكثر كمالًا من هالاند

وقال بييكوفيتش لجريدة "توتوسبورت" الإيطالية، عندما طُلب منه المقارنة بين اللاعبين: "فلاهوفيتش أفضل وأكثر كمالًا من هالاند".

وأضاف: "النرويجي لديه قوة مدمرة، لكن دوشان ليس أقل شأنًا هناك أيضًا اختلاف طفيف جدًا في طولهم".

وواصل: "تنوع مهاجم يوفنتوس وأنماط لاعبه أفضل، دفع مانشستر سيتي ويوفنتوس نفس الأموال تقريبًا بما في ذلك العمولات للتوقيع مع اللاعبين هذا العام من بوروسيا دورتموند وفيورنتينا".

كيف يقارن هالاند وفلاهوفيتش؟

هالاند كان أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا في 2020-21 قبل أن تعيق الإصابة مستواه في الموسم الماضي، بينما يحتل بالفعل المركز التاسع في قائمة هدافي النرويج على في كرة القدم الدولية.

لكن رصيد نجم البيانكونيري مرتفع بنفس القدر بعد عام 2021 الذي شهد تسجيله 33 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وهو ما يعادل الرقم القياسي الذي سجله كريستيانو رونالدو قبل 12 شهرًا وهو الأكثر في عام تقويمي.