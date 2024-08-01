"أين أنا؟ لا أستطيع الرؤية" .. دماء بطلة برازيلية تكتب المجد في أولمبياد باريس!

برازيلية تقود بلادها لتاريخ أولمبي جديد بدمائها..

استطاعت لاعبة الجمباز البرازيلية، فلافيا سارايفا، أن تقود بلادها لتحقيق إنجاز تاريخي، باقتناص الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وكتبت ساريفا إنجازًا لبلادها، ليس بأدائها الفني فقط، ولكن بدمائها أيضًا، بعدما تعرضت البرازيلية لجرح قطعي في حاجبها الأيمن، ما تسبب في إرباكها خلال التدرب على القضبان غير المستوية، في إطار الاستعداد لمنافسات منتخب الجمباز الفني، التي أقيمت في قصر بيرسي.

وتحدثت ساريفا عن لحظة إصابتها، قائلة "لم أتمكن من الرؤية، كنت أنزف، وقلت (أين أنا؟)، ثم صاحوا (إنها تنزف)، ووضعت يدي على وجهي وعيني كانت تنزف، لم أفهم شيئًا، إلا أن طبيب المنتخب أخبرني بأن كل شيء على ما يرام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت "أعتقد أن عيني قد أصيبت عندما تعثرت واصطدمت ركبتي بعيني، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث لي فيها ذلك، نحن محاربات".

ورغم إصابتها، إلا أن فلافيا سارايفا تمكنت من قيادة منتخب البرازيل، الذي يضم اللاعبات ريبيكا أندرادي، جيد باربوسا، لوران أوليفيرا، جوليا سواريس، من الفوز ببرونزية أولمبياد باريس، ليصبح أول منتخب من قارة أمريكا الجنوبية يتوج بميدالية أولمبية في تاريخ الجمباز.

وحقق المنتخب البرازيلي برونزية السيدات، برصيد 164.497 نقطة، بفارق بسيط عن إيطاليا التي اقتنصت الفضية برصيد 165.494 نقطة، فيما فازت الولايات المتحدة، التي تقودها أسطورة الجمباز سيمون بايلز، بالميدالية الذهبية، برصيد 171.296.