فلاش باك 2011.. حين قاد جوليان ألفاريز ريال مدريد للتتويج ببطولة!

تفاصيل تصيب جماهير الملكي بالحسرة

سيخوض الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز أول مباراة ديربي مدريد له يوم الأحد حين يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد على ملعب سفيتاس متروبوليتانو.

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لم يكن ألفاريز يتخيل أن يخوض تلك المباراة بقمصان أتلتيكو قبل 13 عامًا، لأنه ببساطة كانت له تجربة قوامها 15 يومًا ارتدى فيها قميص ريال مدريد!.

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الكشاف الأرجنتيني بييرو فوجليا، الذي عرفته صحيفة "ريليفو" بأنه "مكتشف جوليان ألفاريز" يروي للصحيفة كيف حدث ذلك في أبريل 2011، حين خاض ألفاريز بطولة مع ريال مدريد تحت 12 عامًا.

وقال: "كنت أتحدث إلى رامون مارتينيز (الذي كان مديرًا لأكاديمية ريال مدريد للشباب)، الذي جاء لرؤية فرق الشباب الأرجنتينية، التقيت به وتحدثت معه وسألني إذا كنت أعرف أي لاعب كرة قدم ليس في ناد أرجنتيني مسجل بعد،ثم أخبرني أنه سيدعوني لأخذه (ألفاريز) إلى ريال مدريد".

وأردف: "أبرمنا ذلك الأمر، ولم يضمن أحد أنه يتمتع بمستوى ريال مدريد لأنني لم أكن أعرف مستوى فرق الشباب في مدريد".

وأضاف: "لذلك أخذته بعدها للتجربة في ريفر وبوكا لتحديد مستواه بشكل أو بآخر ثم أدركت أنه إذا كان في مستوى ريفر وبوكا، فسيكون جاهزًا لعمل نفس الشيء في مدريد".

وأكد أن ألفاريز سافر بالفعل إلى مدريد مع والده وبييرو لمدة 15 يومًا، وتدرب في "فالديبيباس" وأقاموا في فندق بالقرب من مدينة ريال مدريد الرياضية: "خضنا البطولة في جيرونا ولعب بيتيس وبرشلونة وفاز بها ريال مدريد وقدموا تقريرًا إيجابيًا حوله".

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لكن اللوائح كانت تمنع انتقال ألفاريز بشكل نهائي في هذا الوقت من عام 2011 إلى ريال مدريد، لأن الأمر كان يشترط وجود الأب بشكل مستديم في إسبانيا، ولم يكن النادي مستعدًا لتحمل نفقات أو تشغيل والده حتى يتم ألفاريز 16 عامًا ويصبح من حقه الوجود في إسبانيا دون عائل.