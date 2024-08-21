"خائفون دائمًا ولديهم مشكلة معي" .. حارس الفيحاء السابق يكشف سبب أزماته المتكررة مع الهلال!

حارس الفيحاء السابق يوجه رسالة تحدي إلى ميتروفيتش!

كشف فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء السابق، عن سر خلافاته الدائمة مع نادي الهلال وجماهيره، متحدثًا أيضًا عن خوف لاعبيه عند مواجهته!

ولعب ستويكوفيتش "40 عامًا" في صفوف الفيحاء منذ صيف 2021 حتى رحل عن الفريق في يوليو 2024، ليُصبح حاليًا بلا فريق.

وقال فلاديمير خلال حديثه عبر بودكاست "مكس زون" عن مشكلته مع الهلال وجمهوره: "هذا ليس بسببي بل بسببهم، لأنهم بدأوا بلكمي وكل شيء ضدي، وأنا لا أفعل شيء ولا أتحدث، أنا فقط ألعب المباراة".

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وتابع: "هم يصيحون غاضبين جدًا بعد 5 دقائق من كل مباراة، هذه مشكلة منهم لا أملك مشكلة معهم، بل هم من يملكون مشكلة معي".

وأضاف: "قبل مباراة أو ركلات ترجيح ضد الهلال هي لعبتي، لا داعي للحديث معهم وهم خائفون من الأساس، بدون حديث".

وعندما سؤاله عن الفريق الذي سيختاره بين الأربعة الكبار إذا عاد للسعودية، قال ستويكوفيتش: "سأختار النصر، كل الأندية التي لعبت لها أحقق ألقاب بنسبة 100%، أي كانت البطولات دوري أو دوري أبطال، أنا متأكد بنسبة 200%، بأنني إذا لعبت لأي فريق كبير سأحقق معه الألقاب".

واختتم فلاديمير حديثه قائلًا: "رسالتي إلى كريستيانو رونالدو هي: ستفوز بالدوري هذا الموسم، ورسالتي إلى ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال: أنت لم تُسجل ضدي مسبقًا، لعبنا ضد بعض في إنجلترا، وأيضًا مع الفيحاء ديسمبر الماضي وغادرت في الدقيقة 45 بسبب الإصابة، ولكنك لن تُسجل ضدي أبدًا إذا عدت إلى السعودية".