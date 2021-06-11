فلادان يهدد الأهلي باللجوء لفيفا بسبب مستحقاته

أزمة جديدة تواجه الأهلي

طلب فلادان ميلويفيتش المدرب السابق لفريق الأهلي السعودي، بطلب إلى إدارة النادي من أجل الحصول على مستحاقه.

الأهلي سبق أن قام بإقالة فلادان من منصبه في شهر مارس الماضي، بعد التراجع الملحوظ لنتائج الفريق على كل المستويات.

صحيفة "الرياضية" السعودية، أكدت أن المدرب الصربي، قام بمخاطبة إدارة الأهلي، لتسليمه مستحقاته المتأخرة، بعد فسخ التعاقد بينهما من طرف واحد.

وهدد فلادان النادي الأهلي بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حالة عدم حصوله على راتبه المتأخر.

ويأتي ذلك بعدما وقع الصربي على تسوية مالية مع الأهلي، تفيد حصوله على مبلغ مالي، مع جميع رواتبه إلى نهاية الموسم.

ومن جانبها تعمل إدارة الأهلى على حل هذه الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة، لتفادي أي تصاعد محتمل في الموقف.

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جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب بعد رحيل فلادان، قبل أن يوقع مع البلجيكي بيسنيك هاسي لمدة موسمين.