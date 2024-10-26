فلاتكو فوتشيتش.. سر استمرارية لوكا مودريتش يكشف مجهوداته الخارقة!

نجاح النجم الكرواتي لم يأت من فراغ

قبل أسبوع واحد بالضبط، في ملعب بالايدوس، أصبح لوكا مودريتش (39 عامًا و47 يومًا) أكبر لاعب كرة قدم في التاريخ يلعب مباراة رسمية لريال مدريد، ليصنع رقمًا أسطوريًا جديدًا له في الملاعب الأوروبية.

هذا بالتأكيد بشير إلى نجاح بدني منطقع النظير، لابد أن وراءه رجلًا في الظل، وهو الدكتور فلاتكو فوتشيتش، المعد ومدرب الأحمال الخاص بلوكا مودريتش.

التقى فوتشيتش، الأستاذ بجامعة زغرب، بمودريتش في عام 2010 ويعمل معه منذ عام 2012. وقال لصحيفة "ريليفو" عن هذا اللقاء الأول: "لقد سألني إذا كان بإمكاني مساعدته، واتفقنا على 3 أهداف للعمل عليها، الحفاظ على حالته، ومنع الانتكاسات البدنية، وإطالة مسيرته".

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وكشف فوتشيتش عن أن نجاح مودريتش في البقاء للملاعب حتى هذا العمر لم يكن متوقعًا حتى منه، مؤكدًا: "لقد أراد اللعب حتى يبلغ 36 عامًا. لقد وضع لنفسه هذا الهدف".

وأشار فوتشيتش إلى أنه أعد لمودريتش برنامجًا تأهيليًا مستمرًا، يقوم الكرواتي بعمله 350 مرة في العام، بعض جلساته في المنزل والبعض الآخر في المدينة الرياضية لريال مدريد، ويتكون من 45 دقيقة قبل بداية التدريبات.

يتكون هذا البرنامج من تدريب يومي “بالأربطة المرنة الطويلة، وتمارين لعضلات الذراعين وحزام الكتف، وتمارين خاصة للقلب والكثير من التمارين الدورانية ومجموعة خاصة من التمارين لعضلات الأطراف السفلية”.

ويبرر تلك التشكيلة من التدريبات قائلًا: "بعد سن الثلاثين، يتم فقدان الكتلة العضلية بسرعة. عليك أن تعمل بجد أكبر لتكون كما كنت في العام السابق. ليس من السهل قبول هذا وتحتاج إلى التفاني. أعتقد بصراحة أن الوقاية والعمل اليومي باستخدام الأربطة المرنة الطويلة هما سر استمرارية مودريتش".

ويؤكد فوتشيتش أنه حتى في أوقات الإجازات حين لا يتعين على مودريتش العمل، كثيرًا ما يواصل برنامجه التأهيلي لأنه "يريد النجاح، وليس مجرد الاحتفال".

برهان ذلك كان ما قام به مودريتش هذا الصيف، كي يصبح في أعلى جاهزية مع ريال مدريد فيما قد يكون موسمه الأخير، وعلى لسان فوتشيتش فقد"عمل هذا الصيف بجهد أكبر من أي وقت مضى؛ لقد سبح وركض كثيرًا على جهاز المشي ليكون في أفضل حالاته في اليوم الأول من التدريب مع ريال مدريد".